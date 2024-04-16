حصاد «الزراعة» في أسبوع.. ضبط طن أسماك مجهولة المصدر وتحصين 500 ألف رأس ماشية

شنت مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، خلال أسبوع، حملات تفتيشية ورقابية موسعة على المحلات والأسواق وشوادر بيع الأسماك، ومراقبة التعديات على الأراضي الزراعة وأملاك الدولة، إلى جانب الاستعدادات الحثيثة التي اتخذتها لاستقبال موسم توريد القمح، والحملات البيطرية التي استهدف تحصين رؤوس الماشية ضد الامراض الوبائية.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا اليوم الثلاثاء، سلطت خلاله الضوء على نشاط مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الأسبوع الماضي، على النحو التالي:

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على محلات وأسواق تداول الأسماك المدخنة، بالأحياء للتأكد من سلامة وجودة وصلاحية السلع المعروضة، إذ شملت الحملة السوبر ماركت والمحلات بنطاق شارع فيصل والهرم بمحافظة الجيزة.

وأجرت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، جولة تفقدية للإدارات الزراعية بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل، وتنفيذ التكليفات، بجانب المرور على زراعات البطاطس والبصل والقمح.

ضبط طن أسماك مجهولة المصدر

واستكملت مديرية الزراعة بالمنوفية، متابعتها لعمليات حصاد القمح، بمركز الباجور، والتواصل مع المزارعين، والتوجيه بالتيسير عليهم.

وكثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملاتها التفتيشية والرقابية على معارض وثلاجات وشوادر بيع الأسماك، إذ جرى ضبط طن و205 كيلوجرامات أسماك مدخنة ومملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتقديم 362 ألفا و595 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 6 آلاف و676 حيوانًا.

موسم حصاد القمح وبنجر السكر

كما حرصت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، على المرور على زمام إدارة العامرية الزراعية لمتابعة حالة محصول القمح، وتوعية المزارعين بضرورة توريد أكبر كمية قمح هذا العام.

وفي محافظة بورسعيد، فعلّت مديرية الزراعة، غرفة عمليات لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة أعمال الإدارات الزراعية خلال إجازة العيد.

كما واصلت متابعة حصاد القمح والبنجر السكر، والمرور على الزراعات المختلفة، وأعمال المكافحة، بالإضافة إلى عقد اجتماع الجمعية التعاونية للعاملين بمديريتي الزراعة والطب البيطري.

جولة في مزارع البطاطس بدمياط

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح والبطاطس والفاصوليا بنواحي المحافظة، وعقد اجتماع مع جهاز الزراعة بفارسكور لمتابعة العمل وتنفيذ التكليفات، فضلا عن متابعة عمليات حصاد القمح.

وتابعت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، عمليات حصاد وتوريد القمح، والتواصل مع المزارعين، عن متابعة الزراعات القائمة وحالتها، واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، لمتابعة حصاد وتوريد القمح.

كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات تفتيشية على منافذ بيع الأسماك واللحوم، وعقدت ندوة إرشادية للتوعية بالتفريق بين الأسماك الطازجة ونظيرتها الفاسدة وعرض روشتة ببعض النصائح لتقليل أضرار تناول الأسماك المملحة والمدخنة.

وتفقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، صوامع شركة مطاحن مصر الوسطى، استعدادا لتوريد محصول القمح، كما تم متابعة محصول القمح بأبوتيج وصدفا، وذلك للاطمئنان على زراعات القمح وتلاحظ ان القمح فى حالة جيدة.

التوعية بأهمية توريد القمح

بينما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، حملات مكثفة على أسواق اللحوم والأسماك والدواجن، تمكنت خلالها من ضبط حوالى 5 أطنان أسماك مملحة ومدخنة ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بمراكز المحافظة، ونجحت في تحصين 160 ألف رأس ماشية وترقيم وتسجيل ألفين و789 رأس ماشية، وعقد 85 ندوة وجولة إرشادية لدعم المزارعين والمربين.

وفي محافظة قنا، نفذت مديرية الزراعة، جولة ميدانية استهدفت خلالها المرور على حقول القمح وتوعية المزارعين بأهمية توريد القمح، بجانب تفقد صوامع المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم التوريد، فضلا عن المرور على الجمعيات الزراعية واستعدادها للموسم الصيفي.

ضربة موجعة للبناء المخالف

وشهدت محافظة سوهاج، جولات تفتيشية نشطة لمديرية الزراعة، بهدف ضبط البناء المخالف على الأراضي الزراعية، رصدت خلالها بعض محاولات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف، وجرى التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، المرور على زراعات القمح والحقول الإرشادية لمحصول القمح، استعدادًا لبدء موسم الحصاد، وتفقد زراعات قصب السكر لمتابعة عملية الكسر والنقل.