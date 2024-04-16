رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية في مدن ومراكز الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل، والتي تشمل رفع تراكمات القمامة والإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة حفاظا على بيئه صحية ونظيفه أمام المواطنين.

تركيب مصابيح وكشافات في الشوارع

وفي هذا السياق، جرى صيانة وتركيب عدد من الكشافات والمصابيح بناحية بيشة عامر وحتى ميت جابر، ومن بيشة عامر حتى كفر نشوه، وعمل صيانة شامله لكافة المصابيح وتركيب مصابيح منعا لوقوع حوادث السير على الطرق، كما شن حملة نظافة على طريق بحر مويس من عزبة عاصم حتى قناطر بندف بدائرة الوحده بالتلين، وحملة نظافة على الطرق بدائرة الوحدة المحلية بالسعديين، ورفع مخلفات وتراكمات القمامة من علي الطرق الرئيسية ومداخل القرى بالسعديين، وسرعة الاستجابة بإصلاح خط مياه رئيسي قطر 600 المغزي الي الوحده المحلية بالكامل.

متابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة

وفي مركز مشتول السوق جرى متابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة والكشافات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمدينة والوحدات المحلية، شملت شارع عمربن الخطاب حفاظا على أرواح المواطنين فضلا عن استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة وتنظيف شوارع المدينة، ورفع القمامة الموجودة بالشوارع والمناطق المتجمع بها القمامة، وتشجيع العمال ونقلها إلى النقطة الوسيطة الثابتة بمدينة مشتول السوق لخلق جو صحي وبيئى نظيف.

كما قامت رئاسة حي أول الزقازيق بمتابعة أعمال إصلاح وصيانة وتشغيل وخروج المعدات والتأكد من توافر المواد البترولية لتموين المعدات، وكذلك متابعة التزام السائقين بخطوط السير المقررة لهم كلا في قطاعه من أجل رفع كفاءة الحملة الميكانيكية لحي أول الزقازيق، كما جرى متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة والتراكمات من منطقة الفالوجة وشارع الجلاء وشارع فاروق وعبدالعزيز أباظه وعبد السلام عارف، وسعد زغلول، وشوارع وميادين الحي.