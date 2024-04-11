بـ حملة نظافة.. مبادرة «صوتك مسموع» تنقذ شارعا من «كارثة بيئية» في المنصورة

استجابت مبادرة صوتك مسموع التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، لحل شكوى سكان شارع الدكتور محمود حمدي المتفرع من شارع عبدالسلام عارف بالمنصورة بمحافظة الدقهلية نيابة عن جميع سكان العمارات، والتي يستغيثون فيها من وجود ورشة بحي شرق دمرت شارع عرضه 30 مترا ذبحت الأشجار المتواجدة بالشارع وأخرجت المعدات خارج الجراج.

وتضمنت الشكوى، أن الورشة تسببت في عرقلة السير في الشارع الذي يقع في بدايته نقابة الأطباء وفي نهايته مستشفى الدولي العام بالمنصورة، بالإضافة لخروج سيارات الإسعاف في هذا المكان من ضيقه، كما ترتب عليه وجود حشرات وروائح كريهة وإلقاء القمامة تحت السيارات.

حملة نظافة

وأفادت مبادرة صوتك مسموع، بأنَه تمّ تلقي الشكاوى عبر وسائل التواصل للمبادرة، وتم التواصل مع رئيس حي شرق المنصورة والذي أفاد بأنه تمّ شن حملة لإجراء نظافة للمكان بالكامل وتمّ إزالة أسباب الشكوى، بالإضافة إلى أنه وجه الأجهزة التنفيذية بإجراء حملات بصفة دورية ومستمرة للتأكّد من عدم عودة المشكلة مرة أخرى.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

مواجهة مخالفات البناء

وتعمل مبادرة التنمية المحلية «صوتك سموع»، على عدد من المحاور أساسية، وهي مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد، وتستقبل المبادرة أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات.

ويتم التواصل الفوري مع فريق عمل «صوتك مسموع» من خلال وسائل الاتصال المختلفة التي تتيحها المبادرة عن طريق رقم واتس آب الجديد وهو 01200353111، ورقم الخط الساخن 15330، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.