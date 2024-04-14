حملة نظافة مكبرة في شوارع وميادين العريش بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

شن مجلس مدينة العريش حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين وسط المدينة، وذلك لرفع القمامة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وذكر مجلس مدينة العريش، في بيان، إنه تم التنسيق مع إدارة الأزمات بالمجلس، وأقسام النظافة والتجميل لنظافة وتجميل شوارع وميادين المدينة، ورفع القمامة من تلك المناطق، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، واستئناف فتح باقي المحلات التجارية بالشوارع الرئيسية.

رفع المخلفات من الشوارع والميادين

وأضاف بيان مجلس المدينة، أنه تم رفع ما يقرب من طن قمامة من منطقتي سوق السمك والرفاعي بوسط المدينة، وكانت عبارة عن مخلفات الأسماك والفسيخ والرنجة.

بدوره، أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان، أن عمال النظافة تواجدوا بالمعدات والسيارات طوال إجازة العيد، وتم رفع كميات من القمامة والمخلفات في أول يومين من عيد الفطر المبارك، فيما تم تزويد سيارات الخدمة في اليوم الرابع، لتقوم بحملة نظافة مكبرة تشمل جميع المناطق بالمدينة، وذلك استعدادا لعودة الدراسة والمصالح الحكومية والحياة العامة بالمدينة بعد انتهاء إجازة العيد.

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أن شوارع المدينة تشهد عملية طلاء للأرصفة والبلدورات، استعدادا لاحتفالات أعياد سيناء، والتي تبدأ في 25 أبريل الجاري.

رفع المخلفات من منطقة الرفاعي

وشن قسم المتابعة وإدارة الأزمات بمجلس مدينة العريش، حملة إشغالات مكبرة بمنطقة الرفاعي بوسط العريش، وذلك بعد وصول عدة شكاوى من السكان بهذا الخصوص.