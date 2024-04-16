«القاهرة الإخبارية»: التحالف الوطني يرسل 2400 طن مساعدات إنسانية إلى غزة

أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، سلسبيل سليم، أن المرحلة الثانية من القافلة السادسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمقدمة إلى غزة، تحمل الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية.

126 قاطرة محملة بأكثر من 2400 طن مساعدات

وأضافت سليم أن هذه المرحلة تشمل أكثر من 126 قاطرة، محملة بأكثر من 2400 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية والمواد العلاجية، كما تحتوي على بطاطين ومياه ومستلزمات يحتاجها الفلسطينيون بكثرة.

وتابعت: «جهود كثيرة ودور ريادي في مصر تقوم به منذ اللحظة الأولى لاندلاع هذه الحرب، وهي سلسلة متواصلة من الجهود، والمباحثات والمساعدات تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته»، مشيرة إلى أن هذه القافلة تأتي بمشاركة مؤسسات وكيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأشقاء في غزة.