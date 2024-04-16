التحالف الوطني يطلق المرحلة الثانية من القافلة السادسة لدعم سكان غزة

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلاق المرحلة الثانية من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، والتي تتضمن أكثر من 126 قاطرة محملة بأكثر 2400 طنا من المواد الغذائية والأدوية و المستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب و الخيام و البطاطين والملابس.

64 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية

وأشار المركز الإعلامي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية من القافلة شملت أكثر من 2067 طنا من المواد الغذائية ونحو 64 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن أكثر من 21 طنا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 20 طنا من الخيام والمراتب، ونحو 185 طنا من المياه المعدنية.

دعم الأشقاء في غزة

ويشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.