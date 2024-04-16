محافظ المنيا يتابع ضخ مواد غذائية مدعمة بالأسواق ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بالاستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقا للوفرة والإتاحة، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن تطبيق مبادرة «تخفيض الأسعار»، موجها جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.

تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة

وأشاد المحافظ بجهود الوحدات المحلية في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتوفير السلع الغذائية المدعمة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، وتابعت الوحدات المحلية جهودها في توزيع المواد الغذائية المدعمة، إلى جانب المرور على منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25%– 30%.

تنظيم حملات مفاجئة على الأسواق والمنشآت

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية خلال فترة الاجازات، ففي مراكز المنيا ومطاي وديرمواس نُظمت حملات مفاجئة على الأسواق والمنشآت والمحال التجارية لمتابعة أسعار السلع الغذائية والتأكد من وزنها ومدة صلاحيتها مع التنبيه على ضرورة وضع السعر على كل منتج منعا للتلاعب بالأسعار، كما شملت الحملات التفتيش على المحال التجارية ومحلات بيع الجملة والتجزئة ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة بالمدينة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة وضمان توافر السلع الغذائية والتصدي لكافة أشكال الاحتكار والغش التجاري.

وفي مركزي أبوقرقاص وسمالوط، واصلت الوحدات المحلية جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك المرور على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية واللحوم والمحلات التجارية والمخابز، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار.

وفي ذات السياق، تابعت الوحدات المحلية لمراكز بني مزار ومغاغة والعدوة طرح السلع الغذائية المدعمة ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 25%، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم، فضلا عن تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.