«التربية والتعليم» تعلن حزمة إجراءات مشددة لمكافحة الغش

قالت الإعلامية سناء منصور، مُقدمة برنامج السفيرة عزيزة، إن وزارة التربية والتعليم تستعد لامتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ يوم 10 يونيو المقبل، حيث يتم الاستعداد لها بإجراءات جديدة ومُتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني.

وزارة التربية والتعليم

وأضافت منصور، خلال تقديمها لبرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «دي إم سي»، أنّ وزارة التربية والتعليم أكدت سرعة تطبيق الإجراءات القانونية ضد الغش دون أي تهاون، مواصلة: «غش ليه وتضيعوا مستقبلكم، وبعد الغش اتم لما تيجوا تشتغلوا ومش هتوصلوا لحاجة».

امتحانات الثانوية العامة

وتابعت بأنّ الوزارة أكدت في بيانها، حرص المسؤولين على تنظيم آلية عمل وسير لجان الثانوية العامة بشكل يُناسب الطلبة والمعلمين، ويُنساب ايضا كل القائمين على امتحانات الثانوية؛ لضمان جودة العملية التعليمية وقت الامتحانات، موضحة: «بلاش غش لأنكم ممكن تقوا مميزين جدا وتاخدوا مراكز في الحياة أحسن من أي واحد جايب 99%، لأنّك أكيد هتستفيد بمعلومة في حياتك».