الصيف يدق الأبواب.. أفضل طريقة لتخزين الملابس الشتوية

مع بدء درجات الحرارة في الارتفاع، يفكر البعض في التخلص من الملابس الشتوية التي تعيق الخزانة، ويبحثون عن طرق آمنة لتخزينها، فالتخزين غير المناسب قد يضر بالأقمشة ويتلفها، وخصوصا الفرو والصوف الذي يحتاج إلى عناية خاصة، ونستعرض في السطور التالية أفضل الطرق لتخزين الملابس والأحذية الشتوية دون ضرر حسب ما عرضه موقع APARTEMENT THERAPY.

خطوات للحفاظ على الملابس قبل تخزينها:

الخطوة الأولى

يجب غسل الملابس والأوشحة التي تحتوي على بقع أو أي روائح قبل تخزينها، لأن الروائح والبقع حتى ولو لم تكن ملحوظة تساعد على وجود الحشرات واجتذابها، لذلك عليك غسل كل ما تريد تخزينه جيدًا، مع ملاحظة أن يكون الغسيل بالمنظفات الأساسية، وتجنب المبيضات ومواد الحفظ المشهورة مثل النشا، وتلميع الأحذية جيدا ثم تركها فترة كبيرة حتى تجف.

الخطوة الثانية

يجب طي كل ماهو قابل لتمدد من الملابس أو يفقد شكله عند تعليقه، وتعليق أي شيء يمكن أن يتجعد عند طيه، ووضع الملابس في أكياس محكمة الغلق، الحرص على وضع مناديل ورقية عند الطي على الملابس لأنها تمنح حماية إضافية وتحافظ على اللون.

أفضل الطرق لتخزين الملابس الشتوية:

1- البدء بأكياس محكمة الغلق وصناديق بلاستيكية ذات أغطية آمنة، لأنها لا تشغل قدر كبير من المساحة وللتأكد أنه لا يوجد حشرات تدخل إلى الملابس، ثم تعليق الملايس التي تحتوي على ريش أو فرو حتى لا تكون مفرودة في الأكياس المغلقة.

2- سواء كنت تعلق الملابس أو تضعها في الصناديق، تأكد من تثبيت جميع الأزرار، وسحب جميع السحابات لأعلى لمساعدة الملابس في الحفاظ على شكلها ومنع تمزقها، إذا كان لديك مساحة لتعليق بعض الملابس الشتوية أثناء تخزينها، فأخرجها من أي أكياس بلاستيكية للتنظيف الجاف، ثم قم بتغليفها في أكياس الملابس ذات الحماية الكاملة.

3- تخزين الأحذية في أكياس من البلاستيك مع التأكد أنها نظيفة وجافة، استخدم المناديل الورقية لإحاطة الأحذية للحفاظ على شكلها.

4- ضع معها مواد طاردة للآفات لحمايتها من التأكل، استخدام أكياس اللافندر أو ضع الأرز لصد الأفات، وتساعد أكياس الفحم على امتصاص الروائح أثناء التخزين.

5 نصائح ذكية للحفاظ على الملابس

1- املأ حذائك بالصحف أو المناديل الورقية للحفاظ على شكله.

2- إذا كنت تفضل استخدام المساحة الرأسية في خزانتك، فباشر تنظيف هذه الأكياس باستمرار بالمكنسة الكهربائية.

3- نضع الأكياس كل فترة في الشمس للتخلص من أي ميكروب قد يصيبها أو يتجمع عليها .

4- ضع أكياس إزالة الروائح الكريهة في الأحذية الشتوية قبل تخزينها.

5- أضف عبوات مجففة إلى الصناديق للتأكد من امتصاص أي رطوبة متبقية ولن تضر ملابسك أو تخلق رائحة عفنة.