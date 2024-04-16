فلسطين التشيلي يبحث عن تحقيق فوز ثان بالدوري بعد خسارتي ليبرتادرويس

يستضيف فريق فلسطين التشيلي أو «بالستينو»، هواتشيباتو مساء غد الأربعاء، على ملعب «كيستيرنا» في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من بطولة الدوري المحلي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق فلسطين التشيلي «بالستينو» الذي تأسس على يد مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين في عام 1920، مباراة، بمعنويات مرتفعة بالفوز على ديبورتيفو نوبلنسي رغم نتائجه السلبية التي حققها النادي بالجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا ليبرتادوريس.

وفي الجولة الثامنة من الدوري التشيلي لكرة القدم، فاز فريق فلسطين التشيلي «بالستينو» على ديبورتيفو نوبلنسي بهدفين نظيفين على ملعب «نيلسون أويارزون أريناس».

خسارتان في دور المجموعات بـ«ليبرتادوريس»

وخسر فريق فلسطين التشيلي «بالستينو» في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كوبا ليبرتادوريس أمام بوليفيا البوليفي برباعية نظيفة، أحرز منها برونو سافيو لاعب النادي الأهلي السابق وبوليفار الحالي، هدفا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب «إل تنينتي»، وفي الجولة الثانية، لقى هزيمة أمام فلامنجو بهدفين نظيفين على ملعب «ماراكانا».

وفي المقابل، يخوض هواتشيباتو، مباراة فلسطين التشيلي «بالستينو»، بتعادل سلبي مع أوهيجينز على ملعب «إل تنينتي» بالجولة الثامنة من عمر المسابقة.

وحقق هواتشيباتو التشيلي نتائج إيجابية في بطولة كوبا ليبرتادوريس، وحقق التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع إستوديانتس الأرجنتيني في مباراة الجولة الأولى بملعب «كاب»، وانتصر في الثانية على جريميو بهدفين نظيفين على ملعب «أرينا دو جريميو»

وفي بطولة الدوري التشيلي لكرة القدم، حقق هواتشيباتو، تعادل سلبي مع أوهيجينزعلى ملعب «إل تنينتي» بالجولة الثامنة من عمر المسابقة.