موعد امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في القاهرة

تبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي على مستوى محافظة القاهرة 8 مايو المقبل، وذلك بعد اعتماد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

وتجرى الامتحانات لصفوف المرحلة الابتدائية من الصف الرابع والخامس والسادس خلال الفترة من 8 إلى 23 مايو 2024، على أن تلتزم كل مديرية بمواعيد الامتحانات ولها الحق في وضع الجدول المناسب للامتحان وفق المواعيد المقررة.

إجراءات احترازية فترة الامتحانات

وشدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على مديرية التعليم والإدارات التعليمية ضرورة اتخاذ ما يلزم من كل الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.

امتحانات نهاية العام الدراسي

وأوضح أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنَّ طلاب وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله، سيؤدون امتحانات نهاية العام الدور الأول في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.