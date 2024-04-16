محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، حيث تجري خلال الفترة من 8 إلى 23 مايو 2024.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.

امتحانات النقل

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها، سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهني وما يعادلها في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الأحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو.

امتحان المستوى الرفيع

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أن امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي سيُجرى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 29، 30 أبريل، ويتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام، وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم الأربعاء 8 مايو إلى يوم السبت 11 مايو.