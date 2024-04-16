جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024.. تبدأ 16 مايو

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة جدول امتحانات نهاية العام الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية، من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الأحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو.

مواعيد الامتحانات

وتضمن جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني الدول الأول للشهادة الإعدادية، يوم الخميس 16 مايو امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، السبت 18 مايو امتحان الدراسات الاجتماعية، الأحد 19 مايو امتحان اللغة الأجنبية، الاثنين 20 مايو امتحان مادة العلوم، الثلاثاء 21 مايو امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، الأربعاء 22 مايو امتحان مادة الهندسة.