محافظ القاهرة: منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال موسم توريد القمح هذا العام، مشددا على أهمية تسهيل إجراءات استقبال القمح بالصوامع من قبل مديرية التموين، مع إزالة كل العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لجميع الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين، حفاظاً على المحصول.

غرفة عمليات لمتابعة فرز واستلام القمح

وشدد المحافظ، في بيان، اليوم، على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة.

ووجه مسؤولى اللجان بإعداد تقرير يومى بالكميات التى يتم توريدها، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح، ولا تدخر جهدا فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين عند القيام بعملية التوريد.

استقبال محصول القمح

قال ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، إنه تم الانتهاء من استعداد الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة، لاستقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق محافظة القاهرة، بلغت 2 صومعة و2 بنكر ومركز تجميع، كما تصل السعة التخزينية للقمح بنطاق المحافظة إلى 46 ألف طن.

وأشار ثابت، إلى أن أماكن التشوين أو التخزين تشمل صومعتين، الأولي في المطرية وقدرتها الاستيعابية 10 آلاف طن، والثانية فى التبين وتسع 4800 طن، فضلًا عن وجود بنكرين على مستوي المحافظة شمال وجنوب، هما بنكر السلام وسعته 12 ألف طن، وبنكر عزبة الوالدة بحلوان وطاقته الاستيعابية 7 آلاف طن، بالإضافة إلى مركز تجميع التبين، ويتبع شركة جنوب وسعته 11 ألف طن.