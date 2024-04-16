فريق طبي بـ«سوهاج الجامعي الجديد» ينقذ مصابا بـ10 طعنات

أنقذ فريق طبي في المستشفي الجامعي الجديد بسوهاج، حياة «أ. ف» البالغ من العمر 45 عاما، بعد تعرضه لـ10 طعنات متفرقة في الرقبة والظهر فضلا عن نزيف في الرقبة.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج في بيان، إنّ أطباء قسم الاستقبال والطوارئ دخلوا فور وصول المصاب، لعمل ما تتطلبه الحالة من إنعاش وإجراءات طبية أولية للسيطرة على النزيف، حتى دخوله إلى غرفة العمليات بشكل عاجل.

وأوضح أنّ المصاب خضع لعدة عمليات جراحية دقيقة وخطيرة، بالتعاون بين أطباء وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة وجراحة الأنف، وقسم الأذن والحنجرة والتخدير، وخرج المريض من غرفة العمليات بحالة جيدة إلى القسم الداخلي حيث يتلقى الرعاية اللازمة ما بعد العمليات.

من جانبه، كشف الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنّ الأشعة بيّنت أنّ المصاب يعاني من طعن نافذ في الرقبة ترتب عليه قطع في المريء ونزيف وتجمع دموي في الرقبة وقطع في الضفيرة العصبية بالذراع الأيسر، وتقرر دخوله إلى غرفة العمليات وتعامل معه الأطباء بحرفية للسيطرة على النزيف، وضبط العلامات الحيوية للمصاب.

وأكد الدكتور كمال الشرقاوي، رئيس قسم الجراحة العامة، أنّ الحالة شكلت تحديًا جديدًا لوحدة جراحة الوجه والفكين في مواصلة عملها الدؤوب لإنقاذ حياة المرضى.

وعن حالة المصاب، أوضح الدكتور إسلام عامر، أستاذ جراحات الوجه والفكين، أن المريض فى طور الإفاقة بالعناية المركزة، عقب عمل استكشاف للرقبة وإيقاف النزيف وإصلاح القطع بالبلعوم وعمل رقعة نسيجية لحمية لتغطية البلعوم، مشيرًا إلى عمل منظار استكشافي للبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية، ووضع أنبوب شق حنجري.

يذكر أنّ الفريق الطبي المعالج ضمّ الدكتور أحمد جابر حسانين رئيس وحدة جراحة الوجه والفكين، والدكتور إسلام عامر أستاذ جراحات الوجه والفكين، والدكتور مؤمن حسن طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين، والفريق الجراحي من قسم جراحة الأنف والأذن بحضور الدكتور عرفات محمود أستاذ مساعد جراحة الأنف والأذن، والدكتور محمود فهمي، معيد جراحات الوجه والفكين، والدكتور خلود أسامة طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين.

كما شمل الدكتور فرغلي عبدالرحمن مدرس مساعد جراحة الأنف والأذن، والدكتور محمد سلطان طبيب مقيم جراحة الأنف والأذن، والدكتور محمد عاصم طبيب مقيم بجراحة الأنف والأذن.

وجاء على رأس فريق التخدير، الدكتورة الشيماء محمود أستاذ قسم العناية والتخدير، والدكتور إسلام العسيري مدرس مساعد العناية والتخدير، والدكتور محمد أبوالسعود طبيب مقيم العناية والتخدير، والدكتور أحمد ثابت طبيب مقيم العناية والتخدير، وطاقم متميز من الإداريين والهيئة التمريضية.