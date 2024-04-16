رئيس «اقتصادية الشيوخ»: وحدات النصف تشطيب لا تتناسب مع معايير تصدير العقار

قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مركز المعلومات ودعم القرار قدم دراسة جديدة لملف تصدير العقار لغير المصريين، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى خطة تنفيذية واضحة المعالم في هذا الشأن تتعلق بكيفية التطبيق على أرض الواقع، وذلك خلال مشاركته في جلسة المنتدى الفكري لمركز المعلومات.

تصدير العقار يحتاج إلى خطة تنفيذية لتحقيق الاستفادة من قدرة مصر التنافسية

وأشار في فيديو تم بثه على الصفحات الرسمية لمركز المعلومات ودعم القرار على منصات التواصل الاجتماعي، أن الخطة التنفيذية لتصدير العقار ستحقق أقصى استفادة تنافسية للدولة في هذا المجال، من خلال وضع خطة ترويجية للمنتج العقاري المصري بحيث يكون قابلًا للتصدير، لافتا إلى ضرورة مراعاة حالة التشطيب لأن ثقافة الوحدات نصف التشطيب لا تتناسب مع معايير تصدير العقار.

مؤسسات في الدولة تتعامل مع ملف تصدير العقار

ولفت سري الدين، إلى أن هناك مؤسسات في الدولة تتعامل مع ملف تصدير العقار، ومنها «وزارة الإسكان، ووزارة السياحة» لأن هذه المنتجات العقارية تتعلق في المقام الأول بالمناطق السياحية، مشيرا إلى ضرورة وجود تنسيق متكامل بين كل هذه الجهات.