كيفية الحصول على شقق الإسكان بكارت الخدمات المتكاملة.. الشروط ورابط التقديم

مزايا عديدة توفرها بطاقة الخدمات المتكاملة التي تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، منها على سبيل المثال وليس الحصر الحصول على شقة سكنية من الوحدات التي تُعلن عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مختلف المدن سواء من داخل القاهرة الكبرى أو خارجها.

الوحدات السكنية الموفرة لأصحاب كارت الخدمات المتكاملة، تُجهز بما يلائم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ما كشفه خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، موضحا أن التجهيزات تنوعت ما بين إنشائها في الأدوار الأرضية، وتركيب رمبات للصعود والنزول بسهولة ويُسر.

كارت الخدمات المتكاملة

5 % هي النسبة المُخصصة من الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان، مُخصصة لأصحاب كارت الخدمات المتكاملة، وفق «خليل»، لافتا إلى أن هذه الوحدات بالتنسيق بين وزارتي التضامن والإسكان، تكون ميُسرة في عملية سداد الأقساط على فترات.

والتقديم للحصول على هذه الوحدات السكنية يكون من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبمجرد فتح باب التقديم يتم رفع الأوراق المطلوبة من الشخص الراغب في الحصول على الوحدة، التي تتضمن صورة البطاقة وامتلاك الفرد لكارت الخدمات المتكاملة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان

حددت وزارة الإسكان، الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب كارت الخدمات المتكاملة، كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- وصل مرافق.

- مستند مُعتمد يفيد بوجود الإعاقة.

- مفردات مرتب إن وجد.

- برنت تأمينات إن وجد.

شروط الحصول على وحدات الإسكان

تعددت شروط الحصول على وحدات الإسكان، والتي حددتها وزارة الإسكان، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

- أن يكون المتقدم حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة

- الأولوية للأسر التى لديها شخص ذو إعاقة، ومن الأسر الأولى بالرعاية.

- عدم حصول «الزوج - الزوجة الأولاد القصر» للشخص صاحب الإعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار.