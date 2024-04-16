كم يتقاضي الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته سنويا؟ 

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، عن دخلهما السنوى من خلال إقرارهما الضريبي لعام 2023، قبل الانتخابات الأمريكية المقررة نوفمبر المقبل، في إجراء غير ملزم، ولكنه للحفاظ على ثقة الأمريكيين في قيادتهم، وهو نفس الإجراء الذي رفضه سلفه دونالد ترامب.

ترامب رفض الإفصاح عن دخله السنوي خلال فترة حكمه

واعتبرت CNN أن بيان البيت الأبيض بمثابة انتقاد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خصوصا وأنه رفض الكشف عن إقراراته الضريبية عندما كان رئيسًا، على الرغم من أن مجلس النواب في نهاية عام 2022 نشر الإقرارات الضريبية لترامب خلال 6 سنوات، تتضمن فترة رئاسته.

وجاء في بيان البيت الأبيض، أن «بايدن» يؤكد ضرورة أن يكون جميع الرؤساء الأمريكيين منفتحين وصادقين مع الشعب الأمريكي، وأن يتواصل تقليد نشر الإقرارات الضريبية للرؤساء سنويًا دون انقطاع.

كم يبلغ دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن؟

وبلغ دخل بايدن وزوجته نحو 619 ألف دولار خلال عام 2023، إذ يحصد الرئيس على الجزء الأكبر منه، والذي يبلغ 400 ألف دولار، بجانب الراتب التعويضي للسيدة الأولى يبلغ 85 ألف دولار عن وظيفتها التدريسية في فيرجينيا.

وتشير البيانات إلى أن دخل الثنائي ارتفع خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة، إذ بلغ 580 ألف دولار عام 2022 مقابل 610 آلاف دولار عام 2021.

كم يبلغ دخل نائبة الرئيس كامالا هاريس؟

وكشف الإقرار الضريبي بنائبه الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوج إيمهوف، انهما كسبا 450.299 دولارا خلال العام الماضي.