وداعا للحيرة.. أسرار تمنحك القدرة على التفريق بين الذهب الأبيض والفضة

في عالم المجوهرات، يبرز الذهب والفضة كنجمين لامعين، يزينان أرقى التصاميم ويضفيان لمسة من الأناقة على أي إطلالة، وبمرور الزمن ظهرت تنوعات جديدة، فبرز الذهب الأبيض كخيار فريد يجذب الأنظار، ولكن قد يواجه البعض صعوبة في التمييز بين الفضة والذهب الأبيض، خاصةً مع تشابه هذين المعدنين النفيسين في اللون والبريق.

التفريق بين الذهب الأبيض والفضة

ولمعرفة الفروقات الدقيقة بين الذهب الأبيض والفضة، يقدم لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في حديثه مع «الوطن»، طريقتان للتمييز بينهما بسهولة.

الطريقة الأولى: الرموز المحفورة

يمكن التفريق بين الذهب الأبيض والفضة من خلال الرموز المحفورة على كلا منهما، ففي الذهب الأبيض يكون محفور عليه أي رقم مصحوب بحرف k، وذلك إشارة إلى كلمة قيراط الذهب، أما في حالة الفضة يكون الرمز المحفور عليها s925.

الطريقة الثانية: اللون

كما يمكن التفريق بين الذهب الأبيض والفضة من خلال اللون، ففي الذهب الأبيض قد يتحوّل لونه مع مرور الوقت إلى اللون الأصفر، نظرًا لأنّه مصنوع في الأساس من الذهب الأصفر ممزوجًا مع الفضة، أما بالنسبة للفضة فيكون لونها أبيض ولا يتغير لونها، إذ إنها مصنوعة من الفضة الخالصة.