أسعار الفضة اليوم السبت 13-4-2024.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار الفضة اليوم السبت في السوق المحلية، إذ سجل سعر أوقية الفضة 24.37 دولار خلال التعاملات المسائية، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفضة اليوم

سجل سعر الفضة النقية عيار 999 نحو 47.78 جنيه في السوق المحلية، وعالميا 0.90 دولار.

وبلغ سعر الفضة البريطانية عيار 958 نحو 0.86 دولار، أي 45.82 جنيه.

وجاء سعر الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 0.83 دولار، أي 44.24 جنيه.

وسجل سعر فضة العملات عيار 900 نحو 0.81 دولار، أي 43.04 جنيه.

استقرار سبائك الفضة اليوم

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جراما نحو 3147 جنيها.

بلغ سعر سبيكة الفضة 100 جرام نحو 6271 جنيها.

جاء سعر سبيكة الفضة 200 جرام بنحو 11968 جنيها.