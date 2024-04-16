موعد امتحان المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

تبدأ محافظة القاهرة امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 أبريل الجاري، كما يتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم الأربعاء 8 مايو المقبل إلى يوم السبت 11 من نفس الشهر.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية

وأعلنت محافظة القاهرة جدول امتحان الشهادة الإعدادية للطلاب المكفوفين عام 2024، إذ تبدأ الامتحانات في 16 مايو المقبل بعد اعتماد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جدول الامتحانات، وهى تتضمن، الخميس الموافق 16 مايو امتحان اللغة العربية ورقة أولى وورقة ثانية، السبت الموافق 18 مايو امتحان مادة الرياضيات «جبر»، مادة التربية الفنية، الأحد الموافق 19 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ورقة أولى وورقة ثانية، الأثنين 20 مايو مادة اللغة الأجنبية ورقة أولى وورقة ثانية، الثلاثاء 21 مايو امتحان مادتي التربية الدينية والكمبيوتر، الأربعاء الموافق 22 مايو امتحان مادة العلوم.

جدول الصم وضعاف السمع

أما جدول امتحان الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بالقاهرة 2024، يتضمن يوم الخميس 16 مايو امتحان اللغة العربية، يوم السبت 18 مايو امتحان مادتي العلوم وعلم أصول الصناعة، الاحد الموافق 19 مايو امتحان الدراسات الاجتماعية، الاثنين الموافق 20 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والكمبيوتر، الثلاثاء الموافق 21 مايو امتحان مادتي الرسم والتربية الدينية، الأربعاء الموافق 22 مايو امتحان مادة الرياضيات.