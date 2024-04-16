«التحالف الوطني»: 2400 طن مساعدات لغزة في المرحلة الثانية من القافلة السادسة

أكد مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على أن التحالف بكل مؤسساته يعكف بشكل يومي على تقديم كل ما يلزم من المواد الإغاثية والدعم المباشر لأبناء قطاع غزة، وذلك من خلال توجيهات الرئيس السيسي لكل أعضاء التحالف.

تفاصيل المرحلة الثانية من القافلة السادسة لمساعدات غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الأخبار» المُذاع على شاشة «dmc»، أن اليوم انطلقت المرحلة الثانية من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والعلاجية للأشقاء في فلسطين، بمكونات تزيد على 126 قاطرة محملة بأكثر من 2400 طن مساعدات من مواد غذائية وطبية وبطاطين وملابس.

غرفة مركزية من التحالف الوطني تباشر قاطرات المساعدات على مدار الساعة

وأشار زمزم إلى أن هناك غرفة مركزية مُشكّلة من التحالف الوطني تباشر قاطرات المساعدات على مدار الـ24 ساعة، لجمع كل التبرعات والإعانات من الجمعيات والمؤسسات وبشكل مستمر.

وأكد أنه قبل إجازة العيد كان هناك تجهيزات وغرف عمليات مستمرة لدراسة احتياجات الشعب الفلسطيني على أرض الواقع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الإجراءات أمام المعبر كانت أسهل بشكل كبير في آخر قافلة، لافتا إلى الاستمرار في إرسال قوافل عديدة خلال الأسابيع القادمة.