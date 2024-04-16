بلطيم تستعد لموسم الصيف بتحسين الخدمات والمرافق ورفع كفاءة الإنارة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم في رفع كفاءة الشوارع الداخلية تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والتي تضمنت أعمال فرد طبقة الأساس ودمكها، وذلك لسهولة حركة الرواد والسيارات بالشوارع الداخلية، ومناطق مدينة مصيف بلطيم، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة العامة، استعداداً لموسم صيف 2024.

تطوير البنية التحتية والمرافق العامة بمصيف بلطيم

وكلّف المحافظ، باستمرار أعمال تطوير البنية التحتية والمرافق العامة بمصيف بلطيم، ورفع كفاءة الأرصفة في المدينة، لتسهيل حركة المركبات والمشاة، ورفع مستوى النظافة بكورنيش مصيف بلطيم.

تحسين الخدمات المقدمة للمصطافين

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق المستمر مع خدمات الشرطة والأمن، للتأكد من أمان المصطافين، والعمل على راحتهم، مع تعزيز الخدمات الصحية والطبية والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى توفير لوحات إرشادية ومعلومات عن المصيف والخدمات المتاحة والأرقام المحددة للتواصل مع المصطافين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم على مدار 24 ساعة.