دراسة جديدة عن الفيروسات: «الهربس والجدري» قد يسببان الإصابة بـ«ألزهايمر»

تبدأ الإصابة بمرض ألزهايمر بشكل غير واضح أو محسوس، وغالبًا لا تتضح الإصابة بالمرض خلال الأشهر أو السنوات الأولى، ويتم تفسير الأمر على أنه مجرد نسيان شائع بين كبار السن، في حين يبقى سبب المرض لغزًا إلى حد كبير.

فيروس الهربس البسيط يبدأ المراحل المبكرة من ألزهايمر

استخدمت دراسة في جامعة «تافتس»، الأمريكية وجامعة أكسفورد البريطانية، نموذج ثلاثي الأبعاد لزراعة الأنسجة البشرية يحاكي الدماغ، وأظهر النموذج أنّ فيروس الهربس النطاقي، الذي يسبب عادة أمراض مثل الجدري المائي والقوباء، قد يقوم بتنشيط فيروس الهربس البسيط، وهو فيروس آخر شائع، لبدء المراحل المبكرة من مرض ألزهايمر.

وبحسب تقرير صادر عن جامعة «تافتس»، فإن أحد المتغيرات الرئيسية للفيروس HSV-1 عادة ما يبقى كامنًا داخل الخلايا العصبية للدماغ، ولكن عندما يتم تنشيطه فإنه يؤدي إلى تراكم بروتينات «تاو» و«أميلويد بيتا»، وفقدان وظيفة الخلايا العصبية، وهي سمات مميزة وجدت في مرضى الزهايمر وذلك بحسب موقع جامعة تافتس الأمريكية.

وقال «ديفيد كابلان»، أستاذ رئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة «تافتس»: «لقد عملنا على الكثير من الأدلة المؤكدة على ارتباط فيروس الهربس البسيط بزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، نحن نعلم أن هناك علاقة بين فيروس الهربس البسيط ومرض الزهايمر، واقترح البعض أن هناك دور لفيروس الجدري VZV، لكن ما لم نكن نعرفه هو تسلسل الأحداث التي تخلقها الفيروسات لتحريك المرض، ونعتقد أن لدينا الآن أدلة على تلك الأحداث».

لقاح الجدري يقلل خطر الإصابة بالخرف

وتابع تقرير نشره موقع الجامعة الأمريكية أن لقاح فيروس الجدري VZV أثبت نجاحه في الوقاية من جدري الماء والهربس النطاقي، وفي نفس الوقت يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف، ومن المحتمل أن يكون اللقاح عامل مساعد في إيقاف تنشيط الفيروس والالتهاب وتلف الخلايا العصبية، كما لاحظ الباحثون التأثيرات العصبية طويلة المدى التي عانى منها بعض مرضى فيروس كورونا، خاصة بين كبار السن، وأن الإصابة بفيروس كورونا قد تنشط فيروسات الهربس والجدري.

يذكر أن فيروس الهربس النطاقي شائعً للغاية، حيث يصاب به حوالي 95 في المائة من الأشخاص قبل سن العشرين، كما يمكن أيضًا أن يظل فيروس الجدري VZV، وهو شكل من أشكال فيروس الهربس، في الجسم، ويجد طريقه إلى الخلايا العصبية قبل أن يصبح خاملا.