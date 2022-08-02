استشاري تغذية: أصحاب المناعة الضعيفة هم الأكثر عرضة للإصابة بـ«الهربس»

طالبت وزارة الصحة المصرية في منشور لها عبر «فيسبوك»، بتجنب تقبيل الأطفال من الفم، والحرص على غسل اليدين قبل حمل الطفل أو التعامل معه، لحمايته من الإصابة بفيروس الهربس الفموي، «HSV1»، ولذلك تواصلت «الوطن» مع الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، للتعرف على أنواع الفيروس ومدى خطورته.

أنواع فيروس الهربس

فيروس الهربس ينقسم إلى نوعين وفقًا لحديث الدكتور نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، حيث يظهر النوع الأول على الجلد الخارجي، وبصفة خاصة أعلى الفم، والنوع الثاني يصيب الأعضاء التناسلية، وهو فيروس يأتي لجميع الأعمار دون استثناء، ويصيب أصحاب المناعة الضعيفة بسهولة: «يمكن ملاحظة الفيروس بصورة واضحة عند الإصابة بنزلة برد، حيث تظهر بثور مائية أعلى الشفاه».

أعراض الفيروس

وأضافت الدكتور نهلة عبدالوهاب لـ«الوطن»، أن الأعراض تشمل ظهور بثور مؤلمة أو تقرحات في منطقة الإصابة، بما تجعل الشخص يشعر بوخز أو حكة حول فمهم، أو في الأعضاء التناسلية، متابعة أن هذا الفيروس يتنقل من الشخص المصاب إلى الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة خلال التلامس، ولذلك ينبغي الالتزام بتعاليم وزارة الصحة بتجنب تقبيل الأطفال من الفم، أو التعامل معهم دون غسل اليدين: «30% من مصابي الهربس يعانون من شدة الأعراض بسبب نقص المناعة».

علاج نقص المناعة

وتابعت أن الفيروس متواجد في الخلايا العصبية، وفي حالة إصابة الفرد يهاجر من الخلية العصبية ويتركز حول الفم أو في الأعضاء التناسليلة فيشعر الشخص بتنميل، ومن ثم تظهر حبيبات سائلة صغيرة، والتي تختفي بعد مروره من 7 لـ10 أيام، حتى لو لم يأخذ المصاب أي دواء: «الفيروس بسيط وليس له مضاعفات خطيرة»، وشددت عبدالوهاب في نهاية حديثها على أهمية علاج نقص مناعة الجسم لتجنب الإصابة بمثل تلك الفيروسات، والذي يحدث بالالتزام بالنوم من 6 لـ8 ساعات يوميًا، وشرب كميات كافية من المياه، وتناول الطعام الصحي الذي يحتوي على الخضراوات.