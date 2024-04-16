عاجل.. عقوبات قوية ضد الزمالك بعد واقعة حاملي الكرات.. إيقاف وغرامة

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مؤجلات الجولة الـ8 و الـ10 من بطولة دوري Nile، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة المصري وفيوتشر من مؤجلات الجولة الـ8 :إيقاف حسين سيد حسين علي لاعب فريق المصري مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذازين في نفس المباراة.

مباراة الزمالك والأهلي من مؤجلات الجولة الـ10 :توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء مباراة القمة أمام الأهلي بغرض إضاعة الوقت.

إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مباراتين وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب اثناء مباراة القمة.

عدم مصاحبة مصطفى حسين «ميلا» عامل فريق الزمالك لمدة أربع مباريات، لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب اثناء مباراة القمة بغرض إضاعة الوقت.

وفاز الزمالك على الغريم التقليدي الأهلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة دوري Nile.