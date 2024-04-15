تصرف مفاجئ لشيكابالا في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. ما رد فعل الجماهير؟

في مشهد استثنائي، كان بطله محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، الذي لم يشارك في مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية (الأهلي والزمالك)، قرر «الأباتشي» النزول إلى أرض الملعب بشكل مفاجئ قبل بداية المباراة، من أجل إلقاء التحية على الجماهير، رغم استبعاده من قائمة المباراة بالكامل، فيما أثار هذا التصرف دهشة الجماهير.. فما هو رد فعل مشجعي الفارس الأبيض؟

ماذا فعل محمود شيكابالا بعد ظهوره في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

حفاوة كبيرة من جانب جماهير الزمالك تلقاها محمود عبدالرازق شيكابالا، الذي تواجد في المدرجات طوال اللقاء، بسبب غيابه عن قائمة القمة 127، وذلك باعتباره القائد التاريخي للفريق الأبيض، لكن لم يدخل ضمن حسابات جو جوميز بسبب معاناته من الإصابة، ضمن قائمة مؤثرة من الاستبعادات.

كيف استقبل شيكابالا الهدف الأول للزمالك في شباك الأهلي؟

لم يكتف محمود شيكابالا بتحية الجماهير قبل المباراة، لكنه واصل الدعم للفريق والجماهير على حد سواء، طوال الشوط الأول، إذ ظهر وهو يحتفل ويلقي التحية للمشجعين، بعد تسجيل سيف الدين الجزيري الهدف الأول، في مباراة الأهلي والزمالك.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك، بتقدم الأخير، بهدف نظيف، من توقيع سيف الدين الجزيري، قبل دقيقة من نهاية الشوط، وذلك بعد محاولة من مهاجم الفريق الأبيض، تصدى لها مصطفى شوبير في البداية، قبل أن يعاود الجزيري المحاولة ويضعها في شباك المارد الأحمر، مستغلًا غياب الدفاع.