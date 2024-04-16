4 أسباب للدوخة المفاجئة للاعبين بعد إغماء كهربا في قمة الأهلي والزمالك

فوجئت جماهير نادي الأهلي بسقوط اللاعب محمود كهربا عقب انتهاء مباراة الزمالك في دوري NILE بعد شعوره بدوخة مفاجئة، تتعدد أسبابها في إصابات اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

الدكتور محمد عبد الوهاب استشاري القلب و الأوعية قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللاعبين رغم اعتيادهم على المجهود البدني، فإن هناك أسبابًا تؤدي إلى حدوث الدوخة المفاجئة لهم داخل الملعب كحالة كهربا في مباراة القمة التي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 2-1.

أسباب الدوخة المفاجئة اللاعبين

بذل مجهود عنيف ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق الشديد، وبالتالي يتعرض الشخص للدوخة.

عدم تناول الطعام والسوائل

عدم الالتزام بتناول الطعام الجيد، خاصة الفاكهة والخضروات، وهو خطأ تمامًا، لأن الانتظام في تناول الطعام يؤدي إلى تحسين مناعة الجسم والصحة العامة، لمواجهة أي إرهاق يتعرض له الشخص، وأيضًا عدم الإكثار من تناول المياه والسوائل، خاصة في فصل الصيف.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم قبل الذهاب إلى المباراة، مما يؤدي إلى الإرهاق الشديد والشعور بالدوخة المفاجئة.

قد تحدث الدوخة المفاجئة، نتيجة الالتحامات داخل الملعب على الرغم من اعتياد اللاعبين على المجهود البدني.