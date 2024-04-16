استشاري صحة نفسية: المرأة عند دخول علاقة أو زواج ترفع سقف توقعاتها

أكد عمرو شليل، استشاري الصحة النفسية، على توعية المجتمع بضرورة التغافل عن أفعال البعض، لافتا إلى أن كل شخص لديه من المشاكل ما يكفي، خاصة من مرحلة الطفولة حتى الزواج.

التغافل عن أفعال البعض

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، أن السيدة عند دخول علاقة أو زواج، يكون سقف توقعاتها مرتفعا من ناحية التخلص من تراكمات المشاكل النفسية التي تعرضت لها في بيت الأب والأم.

تراكم الغضب بين الأزواج

وتابع: «الزوجة وقت الغضب على زوجها، جزء كبير من هذا الغضب هو ناتج عن الطفولة وليس بسبب المشكلة التي حدثت، وده بسبب التراكمات، أو أن رصيد الشخص اللي معايا في العلاقة بدأ ينتهي»، «أي واحد فينا، كل حاجة بيعملها مع شريك حياته هي جزء أساسي من دوافع لا شعورية مسبقة لأشياء حدثت في الماضي».