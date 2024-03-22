صبا مبارك تصل إلى قمة الغضب ورغبة الانتقام في مسلسل لحظة غضب

تتصاعد أحداث مسلسل لحظة غضب مع ازدياد عدد الأشخاص الذين أصبحوا على دراية بجريمة يمنى (صبا مبارك)، ولكن مع ازدياد عددهم، تزداد لا مبالاة يمنى بالأمر، لينقلب خوفها الشديد من احتمالية كشف جريمتها إلى قمة الغضب والرغبة الشديدة في الانتقام.

صبا مبارك تتغلب على مخاوفها في لحظة غضب

وقررت يمنى أن تواجه مخاوفها والتغلب على أي شيء يقف في طريقها، ولم يعد لديها أي شيء لتبقى عليه، فكل ما يهمها الآن هو أن تنقذ نفسها، لتتجاوز بذلك مرحلة الخوف والتردد، وتصل إلى ذروة قوتها ولأعلى نقطة غضب بداخلها، حيث لم تعد تهتم بكشف جريمتها، وأصبحت غير مُبالية لا بأقرباء زوجها ولا بالأشخاص الذين يهددونها، لتبدأ الانتقام منهم، فقد كسرت يمنى باب شقة آسر الذي يهددها بفيديو الجريمة، ودمَّرت أجهزته ومعداته داخل منزله، حتى لا تخضع لابتزازه مرة أخرى.

تغيير مسار صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب

ولم يقتصر غضب «يمنى»، صبا مبارك، على آسر فحسب، بل توجهت أيضًا لتهديد هند بفضح علاقاتها، بعد أن اعترفت أمامها بجريمتها، وهي على يقين بأنها لن تفضح أمرها، وكما اعتادت أن تجد سيارة جارها أمام سيارتها لم تكتفِ بالانتظار كما تفعل كل مرة بل كسرت مرآة السيارة انتقاماً منه.

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب حول يمنى الطاهية التي تعاني من سيطرة زوجها النرجسي وتحكمه في كل شيء من حولها، فتقتله في لحظة غضب، ليغير ذلك مسار حياتها.

مسلسل لحظة غضب من إنتاج منصة Watch It، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك كل من محمد شاهين وعلي قاسم، سارة عبد الرحمن، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.