رسالة من الأهلي لجماهيره بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة (صورة)

حالة من الحزن عاشتها جماهير الأهلي بعد خسارة القمة أمام الزمالك بهدفين لهدف، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة لمسابقة دوري NILE، إلا أن اقتراب الفريق من مواجهة حاسمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي، جعل الجماهير توحد الصفوف لدعم الفريق، وتحديدا بعد رسالة خاصة عبر حساب النادي الرسمي.

رسالة دعم من حساب الأهلي الرسمي بعد خسارة القمة

رسالة عاجلة وقصيرة، كانت حاضرة على حساب المارد الأحمر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث وضع صورة للاعبي الفريق يتوسطهم مارسيل كولر مدرب الأهلي معلقا: «مخلصون لبعض.. ونحارب معا.. نحن الأهلي».

انهالت التعليقات على رسالة حساب الأهلي، حيث شنت الجماهير حملة دعم كبيرة للفريق قبل مواجهته المصيرية أمام مازيمبي الكونغولي، ليقرروا إغلاق صفحة القمة، والتركيز في المهمة القارية.

الجماهير تدعم الأهلي رغم خسارة القمة أمام الزمالك

«كل الدعم» هكذا كانت معظم تعليقات جماهير الأهلي على المنشور فيما كتب أحد المشجعين: «بالتوفيق فيما هو قادم لأعظم نادي في الكون»، بينما رد آخر: «كل الدعم ومش هنرضى غير بالنجمة القارية رقم 12».

ومن المقرر أن يطير الأهلي إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له يوم 20 أبريل الجاري.