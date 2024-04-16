عاجل| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد الهزيمة من الزمالك.. ومشادة مع المدرب

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن مفاجأة مدوية بشأن طلب أكرم توفيق نجم النادي الأهلي الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي بنهاية الموسم الجاري.

مدحت شلبي: أكرم توفيق تكلم بشكل حاد مع سامي قمصان بسبب عدم مشاركته في القمة

وفي تصريحات تليفزيونية، قال مدحت شلبي: «أكرم توفيق تكلم بشكل حاد مع سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة القمة أمام الزمالك».

وأكمل: «احتدام أكرم توفيق في الحديث على سامي قمصان بلهجة حادة، جاء لرغبته الاستجابة له والموافقة على رحيله في نهاية الموسم».

وتابع شلبي قائلاً: «في يناير الماضي أكرم توفيق، تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية للأنضمام لصفوفه، إلا أن الجهاز الفني رفضه رحيله».

واختتم: «في الأيام القادمة ستتضح الأمور الخاصة بأكرم توفيق، خاصة في ظل وصول العلاقة بينه وبين كولر لطريق مسدود».

كان الأهلي تعرض للخسارة أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقييمت بينهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.