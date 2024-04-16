فيفا يصدم الزمالك بعد حسم القمة ومفاجأة لـ الأهلي «مستندات»

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، تصنيف الأندية الأفريقية للموسم الكروي الجاري 2023-2024، والذي سيجري الاستناد عليه في التصنيف القاري لكأس العالم للأندية 2025، موجها صدمة لنادي الزمالك بعد ساعات من فوزه بمباراة القمة أمام الأهلي، الذي اعتلى صدارة التصنيف بحسب بيان «فيفا» الأخير.

ترتيب الأهلي والزمالك في تصنيف «فيفا» الأخير

وأوضح «فيفا» منذ ساعات، أن الأهلي لا يزال على صدارة تصنيف أندية أفريقيا بـ129 نقطة، كما أنه تأهل مسبقا لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بفضل حصده لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، فيما جاءت الصدمة للزمالك بتواجده في المركز الـ13 على مستوى الأندية الأفريقية بتصنيف «فيفا».

بيراميدز يحتل المركز 25 في تصنيف «فيفا» لأندية أفريقيا

وأكد «فيفا» أن الزمالك يحتل المركز 13 على مستوى قارة أفريقيا، برصيد 28 نقطة فقط، خاصة أن الفارس الأبيض يغيب عن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسخة هذا الموسم، بينما بيراميدز يحتل المركز الـ25 على مستوى الأندية.

وجاء تصنيف أفضل أندية في أفريقيا من «فيفا» للموسم الكروي الحالي، كالتالي:

1- الأهلي 129 نقطة

2- الوداد المغربي 108 نقاط

3- صن داونز الجنوب أفريقي 98 نقطة

4- الترجي التونسي 90 نقطة

5- شباب بلوزداد الجزائري 63 نقطة

6- بترو أتلتيكو الأنجولي 58 نقطة

7- سيمبا التنزاني 55 نقطة

8- الرجاء المغربي 45 نقطة

9- الهلال السوداني 35 نقطة

10- مازيمبي 31 نقطة

11- حوريا الغيني 29 نقطة

12- كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 28 نقطة

13- الزمالك 28 نقطة

25- بيراميدز 8 نقاط

يذكر أن الزمالك كان قد حقق الفوز على الأهلي، أمس الاثنين، بثنائية مقابل هدف، في منافسات بطولة دوري nile.