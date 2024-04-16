موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

يستعد المارد الأحمر لخوض مباراة مهمة في دوري أبطال أفريقيا، إذ يخوض غدا الأربعاء، مرانا خفيفا قبل السفر إلى الكونغو، في تمام الثانية من ظهر نفس اليوم.

وفي السطور التالية نعرض موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي، وتردد القنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويأتي موعد مباراة الأهلى المقبلة في دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبى الكونغولي في الثالثة عصر السبت، 20 أبريل، بينما تقام مباراة الإياب بعدها بـ6 أيام على أراضي استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء الجمعة 26 أبريل.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي القادمة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

تردد بي إن سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

ويسعى فريق الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية عند لقاء نظيره مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، للتويج بالبطولة 12 في تاريخه والثانية على التوالي.