عاجل.. صدمة للزمالك من فيفا ورحيل نجم الأهلي بقرار من كولر

«مايفوتكش» خدمة إخبارية صباحية ومسائية يُقدمها «الوطن سبورت» للقرّاء والمتابعين يوميا، يستعرض خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية والعالمية، وأبرز ما يدور داخل جدران قلعتي الأهلي والزمالك، وباقي الأندية المصرية.

صدمة الزمالك من فيفا بعد ساعات من الفوز على الأهلي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن تصنيف الأندية الأفريقية للموسم الكروي الجاري 2023-2024، الذي سيجري الاستناد عليه في التصنيف القاري لكأس العالم للأندية 2025، موجها صدمة لنادي الزمالك بعد ساعات من فوزه بمباراة القمة أمام الأهلي.

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مصير مشاركة شيكابالا مع الزمالك ضد دريمز الغاني في الكونفيدرالية

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن جاهزية محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، لخوض المباراة المقبلة أمام دريمز الغاني، في نصف نهائي مسابقة الكونفيدرالية.

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الأهلي والزمالك في بطولة «كاف» الجديدة واستبعاد بيراميدز

منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، فرصة للتنافس في بطولة قارية جديدة، خلال الموسم المقبل، في إطار سلسلة البطولات التي ينافس فيها الفريقان على مدار تاريخيهما.

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رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

حددت لجنة تخطيط الكرة داخل النادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، أول اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع نهاية الموسم الكروي الجاري.

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