هنادي مهنا تحتفل مع زوجها الأهلاوي بفوز الزمالك بالقمة.. «أول مرة استاد»

لفتت الفنانة هنادي مهنا، الأنظار بتواجدها في مدرجات استاد القاهرة، مرتدية قميص فريقها المفضل الزمالك، أثناء تشجيعه خلال مباراة القمة أمام النادي الأهلي، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، التي حسمها الفارس الأبيض بهدفين لهدف.

هنادي مهنا تلفت الأنظار بقميص الزمالك

احتفالات صاخبة عاشتها هنادي مهنا فور إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، معلنا فوز الزمالك بالقمة، بعدما حضرت إلى استاد القاهرة الدولي رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، الذي يشجع الأهلي، إذ حرصت على التقاط الصور التذكارية في أول مرة تحضر خلالها مباراة في الملعب.

«أول مرة أروح استاد القاهرة وربنا جبر بخاطرنا الحمد لله»، هكذا احتفت هنادي، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، إذ نشرت صورها مرتدية القميص «الأبيض بخطين حمر».

هنادي مهنا تحتفل مع شيكابالا

التقطت هنادي مهنا، صورة تذكارية رفقة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، لتوثيق لحظة الانتصار المثير على الغريم التقليدي الأهلي، حيث نشرتها عبر خاصية «استوري» على «إنستجرام»، معلقة: «الأسطورة».

ونجح الزمالك في تحقيق فوزا مثيرا في الدقائق الأخيرة على حساب الأهلي، في القمة رقم 127 بين الفريقين بمسابقة الدوري الممتاز، بهدفي سيف الدين الجزيري، فيما سجل أحمد عبد القادر هدف الأهلي الوحيد خلال المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.