رسالة مؤثرة من غزة بعد فوز الزمالك بالقمة.. ما علاقة شيكابالا؟

رغم الحرب التي يعيشها قطاع غزة منذ 6 أشهر، يبدو أن فوز الزمالك على نظيره الأهلي في قمة الكرة المصرية، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز Nile، رسمت ابتسامة صغيرة على وجوه عدد من الفلسطينيين الذين يذوبون عشقًا في نادي الزمالك.

رسالة مؤثرة، كان بطلها المواطن عبد الماضي، الذي وجهها، عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة X (تويتر سابقا)، من غزة إلى ميت عقبة، تعبيرًا عن سعادته بفوز الفريق الأبيض بالقمة.

رسالة مؤثرة من غزة بعد فوز الزمالك على الأهلي في القمة

«أرسل الزمالك جرعة سعادة بيضاء لجماهيره الكبيرة في قطاع غزة الحبيب وسط كل هذا السواد»، تحت هذا العنوان، وجه عبد الماضي رسالته، والتي قال بها: «ديربي القاهرة، يشبه هذا اليوم أيام العيد في قطاع غزة، يتوقف كل شيء ولا شيء يعلو فوق صوت الديربي، يتجهز المتيمون لهذه الليلة في حالة ترقب، يلتزم معظم الغزيين البيوت والمقاهي وأي وسيلة ستسمح لهم بمشاهدة معشوقهم المفضل، ساعتان يتغير فيهم لون حائط الفيس بوك ويبقى لقاء الديربي المحتوى الثابت والرائج هنا، يعم الهدوء في الشوارع التي لا يقطع هدوئها فقط الا الهتاف الذي يتلي الأهداف».

وأضاف: «وبعد صافرة النهاية يتحول المشجعون بين سعيد وحزين، ويبقى حب مصر وأنديتها مستمر، ويبقى الثابت هو أن الغزّي يحمل من الثقافة والإنتماء هويتان لا هوية واحدة».

— Abd madi #Gaza (@Abdmadi5) April 15, 2024

شيكابالا ينشر رسالة المواطن الزملكاوي في غزة

واختتم: «في النهاية أرسل الزمالك جرعة من السعادة المؤقتة لجماهيره الكبيرة، رغم أن بعضهم لم تسعفهم الكهرباء والإنترنت لمشاهدتها في خيام النزوح، يؤلمنا جدًا أننا أصبحنا نرى الحزن حتى في أكثر الأشياء التي كنا نرى فيها سعادتنا».

الرسالة المؤثرة، جعلت محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، يعيد نشرها عبر خاصية «ستوري» على إنستجرام، فضلًا عن سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض وعريس القمة الذي سجل هدفي الفريق الذي قاده بهما لتحقيق الفوز بثنائية لهدف.