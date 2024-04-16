عاجل.. قرار مهم من وزير التموين بشأن أسعار الخبز الحر

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجنا عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.

قرار بتحديد أسعار الخبز الحر

وأشار وزير التموين، في بيان منذ قليل، إلى أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً او هبوطاً وان انعقادها سيكون شهرياً.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علي المصيلحي مع رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة عطيه حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين، وعدد من مديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة، وأكد الوزير أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35% وأن تحديد الأسعار والاوزان سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن، وانه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة، واكد ان الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرا إلى ان أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت مؤخراً.

خريطة للمخابز الحرة

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن تأكيدات الدكتور علي المصيلحي، تشمل إعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدة المخابز الحرة في الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضا ، مؤكدا ان الوزارة سوف تتابع انتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضا بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الاوزان والاسعار ايضاً.

وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير الى ان القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.

كما سيشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والافرنجي والشامي الأبيض بما يشمل الأسعار والاوزان.