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دراما المتحدة

«التموين» تناقش تخفيض أسعار الخبز السياحي.. ومصادر: سعره قد يتراجع 20%

كتب:

وفاء الصعيدي
02:56 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
رغيف العيش

رغيف العيش

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة ستعقد اجتماعا عاجلا بعد قليل في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الشعبة العامة للمخابز واتحاد الغرف التجارية، لإقرار تخفيض أسعار الخبز السياحي.

تخفيض أسعار الخبز السياحي

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سيشترط على أصحاب المخابز السياحية تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد انخفاض سعر طن الدقيق، وإتاحته للشراء بسعر مخفض من المطاحن.

وأضافت المصادر أنّ الاجتماع سيسفر عن تخفيض سعر رغيف العيش الحر والذي يتراوح سعره في بعض المخابز السياحية بين 2 إلى 3 جنيهات، متوقّعة خفض سعر الرغيف 20%، مع تفاوت أسعار الخبز الحر من العيش والفينو حسب وزن الرغيف.

سعر رغيف العيش البلدي

فيما يستقر سعر رغيف العيش البلدي الذي تنتجه المخابز البلدية لحاملي البطاقات التموينية عند سعر 5 قروش، إذ تتحمل الدولة فارق تكلفة إنتاج الرغيف، ويتم سداد فارق التكلفة لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.