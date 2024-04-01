موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دبي.. 6 أيام إجازة رسمية

في الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك، يتحرى المسلمون في الإمارات العربية المتحدة، موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دبي، وذلك حتى يستعد المغتربين والمسلمين لصلاة العيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دبي

وتتوقع الحسابات الفلكية، أن يكون شهر رمضان لعام 1445 هجريًا كاملا، لذلك من المرجح أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دبي يوم الأربعاء.

يأتي موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دبي عند الساعة 6:10 صباحًا.

إجازة عيد الفطر في الإمارات

واعتمدت الحكومة الإماراتية إجازة عيد الفطر لمدة 6 أيام، تبدأ من يوم الاثنين 8 أبريل، حتى يوم الأحد 14 أبريل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 15 أبريل 2024.

احتفالات عيد الفطر في الإمارات

تتميز احتفالات عيد الفطر السعيد في الإمارات بأجواء مفرحة ومبهجة، إذ يتم تزيين العديد من المناطق والمدن بأنوار وزينة العيد، كما يجري تشغيل الأغاني الخاصة بالعيد عبر مكبرات الصوت؛ لنشر البهجة والسرور في الأجواء.

ومن بين أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في الإمارات، تقديم «فوالة العيد» وزيارات العائلة والأسرة، إضافة إلى عادة إعطاء العيدية وتجهيزات ما قبل العيد.