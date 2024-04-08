أول أيام عيد الفطر 2024 بالإمارات وأماكن الصلاة في دبي

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية في الإمارات العربية المتحدة، أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر، بحسب بيان اللجنة الذي نقلته «وكالة الأنباء الإماراتية».

ويهتم الكثير بأول أيام عيد الفطر 2024 بالإمارات، وأماكن صلاة العيد في إمارة دبي، والتي نرصدها لكم كما يلي:

أول أيام عيد الفطر 2024 بالإمارات وأماكن صلاة العيد

سيكون أول أيام عيد الفطر 2024 بالإمارات يوم الأربعاء، وستكون أماكن صلاة العيد في إمارة دبي، هي جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ومصلى ديرة ومصلی ند الحمر، ومصلى الورقاء، ومصلى طيبة، ومصلى العوير، ومصلی بردبي، ومصلى أم سقيم، ومصلى البرشاء، ومصلی حتا، ومصلى الليسيلي، ومسجد المقداد بن عمرو ومسجد حمد بن سلطان، ومسجد بن خلف، ومسجد شيخة بنت حميد، ومسجد التوحيد، ومسجد أبو هريرة، ومسجد هور العنز الشرقي، ومسجد بن نایم، ومسجد ناصر لوتاه الجديد، ومسجد سالم مصبح بن حمودة، ومسجد الرسل، ومسجد السادة، ومسجد فاطمة الزهراء، ومسجد بو هناد الفطيم، ومسجد عثمان عبدالله الفطيم، ومسجد الرحمة، ومسجد بن يدعوه، ومسجد الدبوس، ومسجد الكويتي، ومسجد الليث بن سعد، ومسجد راشد بن صقر، وسيكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دبي عند الساعة 6:10 صباحًا.

أول أيام عيد الفطر 2024 بالإمارات وأماكن صلاة العيد

جدير بالذكر أن الإمارات أعلنت أن إجازة عيد الفطر في الإمارات، ستكون 6 أيام، تبدأ من يوم الاثنين 8 أبريل، حتى يوم الأحد 14 أبريل، على أن تعود المؤسسات الحكومية والمدارس يوم الاثنين 15 أبريل 2024.