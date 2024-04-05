أماكن وموعد صلاة عيد الفطر 2024 في دبي.. بينها مسجد جميرا الكبير

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يتحرى المسلمون معرفة أماكن ومواقيت صلاة عيد الفطر حول العالم، خاصة في الإمارات العربية المتحدة، لتحديد أماكن وموعد صلاة عيد الفطر 2024 في دبي، وذلك حتى يؤدي المقيمين بها صلاة العيد.

أماكن وموعد صلاة عيد الفطر 2024 في دبي

وبحسب ما نشرته الحسابات الفلكية، فإن شهر رمضان لعام 1445 هجريًا سيكون مكتملا، بالإضافة إلى أن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دبي سيبدأ يوم الأربعاء.

يأتي موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دبي عند الساعة 6:10 صباحًا، ليجتمع المسلمين معا خلف الإمام، وبعد الانتهاء من الصلاة يسود الساحات حالة من البهجة والسعادة.

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر في دبي 2024

كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن أماكن صلاة العيد، والتي تشمل العديد من المصليات الكبيرة، بما فيها مسجد جميرا الكبير ومسجد السلام، بالإضافة إلى مسجد الفاروق عمر بن الخطاب، فضلا عن مصلى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وديرة وبر دبي، وأم سقيم.

إجازة عيد الفطر في الإمارات

وأعلنت الحكومة الإماراتية، أن إجازة عيد الفطر 6 أيام، تبدأ من يوم الاثنين 8 أبريل، حتى يوم الأحد 14 أبريل، على أن تعود المؤسسات الحكومية والمدارس في يوم الاثنين 15 أبريل 2024.

وتتميز احتفالات عيد الفطر في الإمارات باجتماع العائلة في أولى أيام العيد، ويتسابقوا في توزيع العيديات والهدايا، ثم تناول الأطعمة التقليدية الشهية.