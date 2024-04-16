طريقة عمل بوب كورن الفراخ.. «حضريه زي المطاعم وأحلى لأسرتك»

تهتم السيدات بمعرفة طرق عمل جديدة للفراخ، ومن الوصفات اللذيذة التي قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على أد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، هي الفراخ البوب كورن، ونقدمها لكم بتكات بسيطة لتقدميها لأسرتك.

طريقة عمل بوب كورن الفراخ

مقادير طريقة عمل بوب كورن الدجاج بحسب موقع«just food»:

قطع دجاج مخلية.

لبن رايب.

ملح وفلفل أسود.

ثلاثة فصوص ثوم.

ملعقتان زنجبيل.

ملعقة كبيرة خل.

دقيق.

شطة.

بابريكا.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

اخلطي الدجاج مع الثوم والزنجبيل في وعاء وغطيه.

أدخليها الثلاجة لمدة ساعة.

اخلطي الدجاج مع التتبيلة مرة أخرى وضعي فوقها البابريكا واللبن والشطة.

اتركي الدجاج على المناشف الورقية وارفعي درجة حرارة النار.

سخني الزيت لمدة تتراوح بين 2-3 دقائق.

صفي وقدميها مع الليمون والبقدونس.

طريقة عمل دجاج بوب كورن

طريقة أخرى لعمل دجاج البوب كورن

دجاج مخلي.

بيض.

حليب.

نصف كوب دقيق.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بودرة بصل.

نصف ملعقة بودرة ثوم.

نصف ملعقة بابريكا.

ربع ملعقة سكر.

زيت غزير للقلي.

طريقة تحضير دجاج بوب كورن

قطعي الدجاج إلي مكعبات في وعاء.

امزجي البيض والحليب معًا.

اخلطي كافة المكونات اﻷخري معًا في وعاء آخر.

ضعي مع البصل والثوم والفلفل والملح والبهارات.

أضيفي إلى المكونات البابريكا والسكر.

ابدأي في وضع قطع الدجاج في خليط الدقيق، والتحمير حتى يأخذ اللون الذهبي.

طريقة دجاج البوب كورن

المقادير:

صدر دجاج.

ملعقة صغيرة ثوم وبصل بودرة.

ملعقة صغيرة فلفل وملح.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة كبيرة زبادي.

بيضة.

ملح وفلفل أسود.

كوب بقسماط مطحون.

دقيق.

ملعقة نشا.

زيت للقلي.

الخطوات: