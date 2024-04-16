طريقة عمل الكشري على الفحم.. وصفة جديدة بمكونات بسيطة

الكشري من الأكلات الشعبية المفضلة لدى الشعب المصري المعشوقة لكل الطبقات لطعمه ومذاقه الخاص، فالبعض يفضل تناوله في المنزل بدلا من المطاعم، وربما يجهل البعض الآخر أنه يمكن تحضيره على الفحم بدلا من البوتاجاز ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الكشري على الفحم.

تحضير الكشري على الفحم

تحضير الكشري على الفحم، يتطلب خطوات ومكونات بسيطة وفقا لما ذكر في قناة «سي بي سي» سفرة.

2 كوب أرز

كوب عدس بجبة

كوب شعرية محمرة

كيس مكرونة اسباجيتي

كوب حمص مسلوق

كمون

ملح وفلفل

كزبرة جافة

شطة

زيت

بصل شرائح

مكعب مرقة

فحم

طريقة تحضير الكشري

في البداية يسخن الزيت على النار.

يضاف البصل مع التقليب حتى يصبح بني اللون.

في نفس الحلة يضاف العدس ونقلب ثم يضاف الأرز والشعرية ونقلب

إضافة المكرونة على الوجه بدون تقليب

إضافة الماء المغلي على الوجه

إضافة الملح والفلفل

يتم تغطية الكشري على نار هادئة حتى تمام الطهي

وضع فحمة مشتعلة وتغطى بإحكام حتى يكتسب الطعم

مكونات صلصة الكشري

لتر عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة

زيت

سكر

ثوم مفروم

بصل مفروم

2 قرن فلفل حار

بعد التسبيكة نضيف شطة وزيت

مكونات الدقة

يتم تسخين الزيت على النار مع الثوم ونقلب حتى يكتسب الطعم

إضافة الكزبرة والكمون والخل وعصير الليمون

تترك على النار غلوة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني

المقادير

عدس أصفر

أرز

ماء مغلي

بيض مسلوق

زبدة

كمون

زيت

ملح

فلفل أسود

خطوات التحضير