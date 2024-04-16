أشرف زكي والأب بطرس دانيال أول الحضور في عزاء شيرين سيف النصر

وصل منذ قليل، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، المقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وحرص الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، على حضور العزاء.

وغيب الموت شيرين سيف النصر، السبت الماضي، إذ أعلن أخوها شريف سيف النصر، النبأ عبر صفحته على «فيسبوك»، بعد دفنها، في مقابر الأسرة بالإمام الشافعي.

وكتب شريف سيف النصر: «توفيت إلى رحمة الله، أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر».

أضاف: «تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».