بدء عزاء الفنانة شيرين سيف النصر في مسجد الحامدية الشاذلية

بدأ منذ قليل، عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، التي غيبها الموت السبت الماضي.

ويتلقى عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، أخوها «شريف»، ومدير أعمالها.

وكان شريف سيف النصر، أعلن خبر وفاتها، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «توفيت إلى رحمة الله، أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر».

أضاف: «تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».