رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

عزاء شيرين سيف النصر بالحامدية الشاذلية اليوم

كتب:

أحمد عبد الرحمن
03:21 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر

يقام اليوم عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين اليوم.

عزاء شيرين سيف النصر

ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، عزاء شيرين سيف النصر، نظرا لأنها كانت تجمعها علاقة قوية مع بعضهم.

وفاة شيرين سيف النصر

وكان شريف سيف النصر، شقيق شيرين سيف النصر، أعلن عن خبر وفاتها، إذ كتب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم، أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر».

وأضاف: «وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».

اقرأ المزيد:

أسباب الإصابة بانخفاض ضغط الدم.. عانت منه شيرين سيف النصر قبل الوفاة

نجوم الفن ينعون الفنانة شيرين سيف النصر ويطالبون بالدعاء لها

«وداعا».. القناة الأولى تعرض تقريرا عن الراحلة شيرين سيف النصر (فيديو)

الوجه الإنساني لـ شيرين سيف النصر.. توزيع مبالغ مالية على الجمعيات الخيرية

«السفيرة عزيزة» يُعزي أسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر
بقلم أحمد عبد الرحمن