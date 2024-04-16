عزاء شيرين سيف النصر بالحامدية الشاذلية اليوم

يقام اليوم عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين اليوم.

عزاء شيرين سيف النصر

ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، عزاء شيرين سيف النصر، نظرا لأنها كانت تجمعها علاقة قوية مع بعضهم.

وفاة شيرين سيف النصر

وكان شريف سيف النصر، شقيق شيرين سيف النصر، أعلن عن خبر وفاتها، إذ كتب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم، أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر».

وأضاف: «وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».