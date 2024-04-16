مسلسل يحيى وكنوز 3 في عيون الجمهور.. «بيشرح التاريخ ببساطة»

نجاح كبير حققه مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث بعد عرضه في الموسم الرمضاني 2024، إذ خطف قلوب الجميع خاصة الأطفال نظرا للقصص التاريخية التي كان يقدمها وتدور بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف من خلاله الأطفال على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة.

الإشادة بمسلسل يحيى وكنوز 3

وأشاد عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بنجاح مسلسل يحيى وكنوز 3 بعد انتهاء عرضه، وجاءت جميع التعليقات إيجابية، ومنها: «والله مسلسل يحيى وكنوز تحفة على الأقل بيعلم الأطفال حاجة كويسة وبيفهمهم اللي بيحصل حواليهم»، وأيضا «يحيي وكنوز من أرقى المسلسلات اللي اتعملت للأطفال بيوصل معلومات مهمة بأسلوب جميل تخلي الكبير قبل الصغير يستناها كل رمضان».

وجاء من ضمن التعليقات التي أشاد المواطنون بها: المسلسل كنا بنتفرج عليه حتى في الإعادة وبنعلم عيالنا تاريخنا الحقيقي وأننا أحفاد ملوك وأصل العلوم ده أهم سلاح في حرب الهوية، وبنشكر كل اللي ساهموا فيه»، وأيضا «الكارتون حلو أوي وناقش حوار الـ Afrocentric وأن المصريين لهم العادات والتقاليد متغيرتش من آلاف السنين».

وناقش مسلسل يحيى وكنوز 3، العديد من العصور التاريخية منها العصر الفاطمي والبطلمي، إذ ذكر خلال الحلقات العديد من الأماكن التراثية والمعالم السياحية في مصر منها شارع المعز وحي الجمالية والملكة كيلوباترا والملك أحمس وغيرهم من الملوك.

أبطال يحيى وكنوز

وعلى مدار الموسمين الأول والثاني، استطاع أبطال يحيى وكنوز، جذب الجمهور بأصواتهم المميزة في سرد الحكايات، وكان من بين أبطال المسلسل الفنانون «عصام السقا وعلاء مرسي وبثينة هاني ومحمد ثروت وياسر الطوبجي»، وعدد من ضيوف الشرف.