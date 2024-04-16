بعد مسلسل لحظة غضب.. إزاي تتعامل مع التراكمات النفسية؟
كتب:
أمنية شريف
10:26 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
مسلسل لحظة غضب
مشكلة التراكمات النفسية عرضها مسلسل لحظة غضب خلال السباق الرمضاني 2024، وكيف أن التعرض لها قد يؤدي إلى الكثير من الصعوبات بالوقوع في فخ الضغط، ويظهر على السيدات بنوبات البكاء المستمر والغضب، مما يجعلهن يدخل في حالة نفسية أشد سوءًا، لذلك نقدم لكم الحلول لتجنب كثرة التراكمات.
مسلسل لحظة غضب
خلال أحداث مسلسل لحظة غضب وقع الأبطال في الكثير من المشاكل المرتبطة بالضغوطات النفسية، ووفقًا للدكتور جمال فرويز، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، أوضح أن التراكمات النفسية هي عامل سلبي في الحياة، ينشأ عن طريق كثرة المشاكل، وضروري توعية المجتمع بضرورة التغافل عن الأفعال والصعوبات في الحياة حتى لا يتم التأثير بصورة سلبية على الصحة النفسية.
التعامل مع التراكمات النفسية
للتخلص من تراكمات المشاكل النفسية، أوضح «فرويز»، أنه يجب محاولة حل المشكلات دائمًا، والابتعاد عن التفكير السلبي بصورة مستمرة، يمكن التخلص من الضغط النفسي والتوتر من خلال اتباع وسائل مختلفة، على رأسها مواجهة الفرد للضغوط ومحاولة حلها مع أفراد ذات ثقة.
كيف تتخطى التراكمات؟
بعد مسلسل لحظة غضب، نقدم أفضل طرق لعلاج التوتر والضغط النفسي، تتمثل في التالي:
- دقق في أفكارك لحل المشكلات، ولكن مع الهدوء والتروي، واستشارة الآخرين، حتى تمنح ذاتك الشعور بالهدوء والسلام والتوازن.
- للتخفيف من الضغط النفسي، عليك بالقيام بتغيرات في حياتك تجعلك أفضل وتبعدك عن الضغط.
- احصل على قسط كافٍ من النوم، إذ يمكن أن تؤثر مدة النوم على حالتك المزاجية ومستوى الطاقة لديك، وتجعلك تفكر في مشاكلك وضغوطاتك.
- ابعد عن مصدر الأفكار السلبية، بالتحدث مع عائلتك ومن يهتم لأمرك عن المشاكل وحاول حلها.
- تخلص ممن يشعرونك بالسوء تجاه نفسك، وابتعد عن الطاقة السلبية التي يقدموها إليك.