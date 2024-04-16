بعد مسلسل لحظة غضب.. إزاي تتعامل مع التراكمات النفسية؟

مشكلة التراكمات النفسية عرضها مسلسل لحظة غضب خلال السباق الرمضاني 2024، وكيف أن التعرض لها قد يؤدي إلى الكثير من الصعوبات بالوقوع في فخ الضغط، ويظهر على السيدات بنوبات البكاء المستمر والغضب، مما يجعلهن يدخل في حالة نفسية أشد سوءًا، لذلك نقدم لكم الحلول لتجنب كثرة التراكمات.

مسلسل لحظة غضب

خلال أحداث مسلسل لحظة غضب وقع الأبطال في الكثير من المشاكل المرتبطة بالضغوطات النفسية، ووفقًا للدكتور جمال فرويز، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، أوضح أن التراكمات النفسية هي عامل سلبي في الحياة، ينشأ عن طريق كثرة المشاكل، وضروري توعية المجتمع بضرورة التغافل عن الأفعال والصعوبات في الحياة حتى لا يتم التأثير بصورة سلبية على الصحة النفسية.

التعامل مع التراكمات النفسية

للتخلص من تراكمات المشاكل النفسية، أوضح «فرويز»، أنه يجب محاولة حل المشكلات دائمًا، والابتعاد عن التفكير السلبي بصورة مستمرة، يمكن التخلص من الضغط النفسي والتوتر من خلال اتباع وسائل مختلفة، على رأسها مواجهة الفرد للضغوط ومحاولة حلها مع أفراد ذات ثقة.

كيف تتخطى التراكمات؟

بعد مسلسل لحظة غضب، نقدم أفضل طرق لعلاج التوتر والضغط النفسي، تتمثل في التالي: