أمين الفتوى: يجوز الاستعانة بالورقة والكتاب والموبايل أثناء الدعاء

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: «لو مش حافظ أدعية وعاوز تدعي ربنا تعمل إيه؟».

حكم الدعاء المكتوب من ورقة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «الأصل في الدعاء أن يخرج من قلب الداعي، وينبغي أن أحفظ الأدعية ولا يوجد مانع من الاستعانة بورقة أو كتاب أو موبايل، وإن كان هذا يضيع الخشوع والقرب من الله».

أدعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم

وأضاف: «أحب الناس تحفظ الأدعية التىي يلهج بها لسانها وتكون خاشعة في الدعاء إلى الله، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نصحنا بأن ندعو بجوامع الأدعية، الموجودة في القرآن الكريم (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَينَا إِصْرَاً كَمَا حَمَلْتَهَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا)، (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا).

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